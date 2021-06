Hondenbaasje raakt geëlektrocuteerd in hoogspanningscabine en verliest onderarmen: Infrabel in beroep schuldig aan onopzettelijke verwondingen

HenegouwenSpoorwegbeheerder Infrabel is in beroep schuldig bevonden aan onopzettelijke verwondingen wegens gebrek aan voorzorg. Dat heeft het hof van beroep van Henegouwen vanochtend bepaald waarmee een lager vonnis van de correctionele rechtbank van Bergen (Mons) is vernietigd. In eerste aanleg was Infrabel nog vrijgesproken.