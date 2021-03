Honden speuren corona in 95% van de gevallen op: “Resultaten zijn verbluffend goed"

Joachim Coens (CD&V) wil geen "politiek spel" over avondklok: “Ongeloof­lijk dat men gaat spelen alsof het Vlaanderen tegen België is”

12:26 CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft een oproep gelanceerd om geen "politiek spel" te maken over het al dan niet afschaffen van de avondklok. "Er is een pandemie bezig. Dan moet je een geheel van maatregelen nemen. Zomaar eentje eruit nemen, dat gaat niet", zei hij in De Ochtend op Radio 1. In dezelfde uitzending verklaarde N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover dat zijn fractie de avondklok wil afschaffen. Dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vrijdag mee aan tafel zat van het Overlegcomité waar de avondklok werd verlengd, vindt De Roover een vals argument. “De avondklok is een federale maatregel.”