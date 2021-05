Honden, een heli en véél mankracht: zo verloopt de klopjacht op Jürgen Conings

MET EEN HELIKOPTER EN DRONES

Een helikopter van de Dienst Luchtsteun vliegt al drie dagen boven het zoekgebied. De federale politie beschikt over zeven helikopters. Met een warmtecamera kan normaal gezien een levend menselijk lichaam gedetecteerd worden. “Maar schijnbaar heeft het hier nog niet geholpen”, zegt Van Steenbrugge. “Een menselijk lichaam heeft een temperatuur van 37 graden, dat signaal wordt opgepikt door zo’n camera. Maar wij hebben het ook al meegemaakt dat een warmtecamera er niet in slaagde een voortvluchtige te detecteren. De persoon had zich toen onder een tafel op een dakterras verschanst.” De politie beschikt ook over drie drones die kunnen ingezet worden. Het grote nadeel tegenover een helikopter is dat de actieradius van een drone slechts 20 minuten bedraagt. En drones zonder warmtecamera hebben in deze periode van het jaar geen zin, want in bosrijk gebied is alles dichtgegroeid.