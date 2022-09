Hond van buur dringt appartement binnen en takelt Ryad (4) toe: “Onze zoon slaapt niet meer”

Brussel/KoekelbergEen 4-jarige jongen is vorige week bij hem thuis in Koekelberg aangevallen door de pitbull van een buur. De viervoeter was het appartement van het gezin binnengedrongen, waarna hij Ryad in de benen, buik en handen beet. De kuit van de kleuter is erg gehavend, maar vooral de psychische tol is hoog. “Onze zoon slaapt ‘s nachts niet meer”, getuigt vader Mustapha aan RTL Info. Bovendien verblijven hond en baasje nog steeds in hetzelfde gebouw, waardoor het gezin continu in angst en stress leeft.

Ryad was het nieuwe schooljaar goed begonnen en keek enorm uit naar zijn eerste karateles maandagavond. “De avond voordien was hij al druk in de weer met zijn spullen klaar te leggen", blikt Mustapha terug. Toen de kleuter samen met zijn moeder rond 16 uur het gelijkvloers appartement wilde verlaten, dook ineens een pitbull op. Het dier is eigendom van de buurman die op de tweede verdieping woont en was erop gebrand bij het gezin binnen te komen.

Mustapha: “Mijn vrouw probeerde de hond nog tegen te houden, maar slaagde daar niet in.” De viervoeter glipte de flat binnen, waarna Ryad en zijn moeder in de val zaten. “De hond begon onze zoon letterlijk te verslinden”, doet de vader nog steeds erg aangedaan zijn kant van het verhaal aan de Franstalige nieuwssite. “Mijn echtgenote duwde het dier weg, maar het kwam steeds terug en beet Ryad in de benen, buik en handen. Ze kon niets doen en probeerde zijn gezicht en keel te beschermen.”

Quote Toen ik de deur van ons apparte­ment openduwde, zag ik overal bloed in de gang. Vader Mustapha

Flauwgevallen

Gealarmeerd door het luide geschreeuw schoten enkele geburen tevergeefs te hulp. Met haar zoon in de armen, wist de vrouw uiteindelijk naar buiten te lopen. In haar kielzog volgde ook de pitbull, die naar verluidt in een razernij verkeerde. “Iedereen stond erop te kijken, maar niemand kon iets doen”, vertelt Mustapha. Tien lange minuten later arriveerden de hulpdiensten met loeiende sirenes. Pas op dat moment kwam ook de eigenaar van de hond naar buiten.

Toen Mustapha even later thuis kwam van zijn werk, zag hij buurtbewoners rond zijn echtgenote staan. De moeder was flauwgevallen. “Toen ik de deur van ons appartement openduwde, zag ik overal bloed in de gang.”

Ryad kreeg acht hechtingen. Vooral zijn kuit had het zwaar te verduren. De kleuter kreeg een rolstoel om zich te verplaatsen, maar blijft voornamelijk in bed. “Je zoon in deze staat zien, is voor een vader het ergste dat er is”, aldus Mustapha. Ook psychisch heeft de kleuter het zwaar. “Hij slaapt ‘s nachts niet meer. We moeten altijd het licht aan laten. Zijn moeder slaapt bij hem, maar hij hoort voortdurend het geblaf van de hond en wordt dan wakker.”

“Hij verwoestte ons leven”

Nog een zware beproeving is in hetzelfde gebouw te moeten wonen als de hond en het baasje. “Als ik de middelen zou hebben, zou ik van appartement veranderen. Helaas moeten we samenleven met de beul van onze zoon, die enkele verdiepingen verder woont.” De eigenaar van de pitbull kreeg de opdracht het dier te muilkorven en zou de kosten voor de zorg van Ryad betalen. “Maar dat willen wij niet", hekelt de vader. “Niets kan ons geluk kopen dat we eerder hadden. Hij verwoestte ons leven.”

In de Brusselse gemeente Koekelberg geldt een specifiek protocol bij hondenaanvallen. Dat stelt de burgemeester in staat om maatregelen te nemen als een viervoeter gevaarlijk blijkt te zijn. Burgemeester Ahmed Laaouej heeft na de aanval Mustapha en zijn gezin uitgenodigd op gesprek en inmiddels is er aangifte gedaan bij het openbaar ministerie.

Pittig detail: de hond gedroeg zich eerder ook al agressief tegen het gezin, zo vertelt Moustapha. Een aantal maanden geleden stond de vader zelf nog oog in oog met het dier. “Toen moest ik met al mijn kracht tegen de deur duwen zodat de hond niet zou binnenkomen.”