Hond van Belgisch gezin wordt meegesleurd door overstromingen in Slovenië: “Nog steeds geen spoor van Cooper”

Zowel Slovenië als buurland Oostenrijk kampen met ernstige overstromingen. Sinds donderdagavond wordt het land, dat erg populair is bij toeristen, getroffen door hevige regenval. Een Belgisch gezin uit Zonhoven verbleef op een Sloveense camping in het noorden van het land toen het noodweer toesloeg. Het gezin beleefde enkele angstige uren en verloor daarbij hun hond Cooper die werd meegesleurd door het water. “Ik dacht echt dat het mijn laatste uur waren”, vertelt baasje Dana B. (45). Haar dochter Elena L. (20) besloot een post op sociale media te verspreiden in de hoop hun hond terug te vinden. De post werd al meer dan 6.000 keer gedeeld, maar tot nu toe is er “nog geen spoor van Cooper”.

Het gezin verbleef op het moment van de overstromingen met hun mobilhome op Camping Menina, in het noorden van het land langs het Alpenriviertje de Savinja. “We wilden eigenlijk de ochtend ervoor vertrekken maar omdat het mooi weer zou worden, zijn we een dagje langer gebleven”, aldus mama Dana.

De zon veranderde ‘s avonds al snel in extreem harde regen. “We werden om vier uur ‘s nachts gewekt door sirenes van de brandweer”, vertelt Dana. “We moesten onmiddellijk vertrekken en rustig naar de receptie rijden, maar wij stonden met onze camper vlakbij een riviertje en konden niet weg. Onze zware camper was al in de grond gezakt. We gingen te voet weg, maar het water kwam zó snel omhoog.”

Het gezin probeerde met enkele andere gasten naar een hoger gelegen deel te lopen, maar werd ingehaald door het water. “We haalden het niet en zijn snel op een muurtje bij de ingang van de camping geklommen.”

Samen met twee andere gezinnen stonden ze op het muurtje terwijl het water razendsnel naar bovenkwam. Ze konden nergens heen. Haar man en een andere vader stonden onderaan de muur om de anderen vast te houden, zodat ze niet zouden vallen. “Ik dacht echt dat het mijn laatste uren waren”, zegt Dana. “Als we elkaar niet hadden vastgehouden, hadden we het niet gered.”

Hond Cooper stond tussen de benen van Dana op het muurtje, maar al snel werd het te krap voor het dier waardoor hij viel en ze de lijn moest loslaten. “Ik zag hoe Cooper werd meegesleurd door het water.”

Haar dochter Elena L., die in Portugal op vakantie is, heeft op sociale media een oproep geplaatst in de hoop de vermiste hond Cooper terug te vinden. “We krijgen veel reacties en hopen dat hij nog levend wordt gevonden, ook al is er geen spoor. Niemand heeft hem gezien of het is nog niet bij de juiste mensen geraakt”, vertelt Elena.

Sloveens gezin

Het gezin verblijft ondertussen bij een Sloveens gezin, die zo’n drie kilometer verder en hoger dan de camping wonen. Sinds vandaag is er ook terug stroom en krijgt de familie enorm veel steun en tips binnen. “We kregen een tip om terug naar de plek te gaan waar Cooper verdween en die weg naar beneden af te wandelen, maar alles staat nog onder water waardoor het onmogelijk is om daar te geraken.”

Momenteel staat het gezin in contact met de ambassade en de verzekering. Een vlucht nemen naar België had een mogelijke oplossing kunnen zijn, maar “de luchthaven is momenteel onbereikbaar”. “Alle wegen en bruggen rondom hen zijn stuk. Ook in de hoofdstad is er enorm veel schade waardoor ze niet op de luchthaven geraken”, aldus dochter Elena.

Het is nog niet duidelijk wanneer het gezin terug naar België kan komen, maar ondertussen blijven ze hopen dat hun hond Cooper levend wordt teruggevonden.

Volledig scherm “We krijgen veel reacties en hopen dat hij nog levend wordt gevonden, ook al is er geen spoor. Niemand heeft hem gezien of het is nog niet bij de juiste mensen geraakt”, aldus Elena. © Elena L.