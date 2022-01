Homejacking bij gezin in Welkenraedt: daders op de vlucht zonder buit

Viroloog Van Gucht neemt het woord op Overlegco­mité: “Mogelijk tot 125.000 besmettin­gen per dag tegen half januari”

Viroloog Steven Van Gucht gaf tijdens het Overlegcomité een uitgebreide toelichting over de coronacijfers in ons land. “De vijfde golf is begonnen”, was zijn niet mis te verstane boodschap.

