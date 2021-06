Homans tikt Somers op de vingers over moskee-communicatie: “Echt niet aanvaardbaar”

Wat is precies het probleem? Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens wilde minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers dinsdag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement bevragen over de erkenning van de Yesil Camii-moskee in Houthalen-Helchteren. Maar minister Somers verspreidde in de voormiddag al een persbericht met daarin ook een communicatie over de erkenning van de bewuste moskee.