Homans tikt parlementsleden op de vingers over overtreden coronaregels: “Anders gaat koffiekamer dicht”

Dendermonde Ongeval met jeep brengt lockdown­feest in Dendermon­de aan het licht

11:07 Het ongeval met een jeep in de Zavelputten in Dendermonde afgelopen weekend krijgt nog een pittig vervolg. Op het moment van het ongeval was er een lockdownfeestje aan de gang met ongeveer 14 personen. Zij staken een kampvuur aan en dronken er stevig op los. “Het is wraakroepend dat dit gebeurde en wij zullen er alles aan doen om iedereen te identificeren en om een dossier over te maken aan het parket”, zegt korpschef Patrick Feys.