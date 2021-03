Holebi’s als “zonde”: de verontwaardiging over de kerk zou minstens even groot mogen zijn

Met lange tanden trok Tom Van Grieken (Vlaams Belang) maandag uiteindelijk de kandidatuur van Jef Elbers voor de raad van bestuur van het VAF in. Niet dat hij de man zelf afviel of zijn boodschap afkeurde, de voorzitter struikelde vooral over zijn taalgebruik. “Die is niet mijn stijl”, liet hij optekenen. Het is ook niet moeilijk om over die toon verontwaardigd te zijn. Zelfs op de speelplaats van de gemiddelde lagere school wordt nog inhoudelijker over de LGBTQ+-gemeenschap gesproken dan hoe Elbers het had over de “strontkarren van de Gay Pride”.