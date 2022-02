Hogeschool Vives komt met een nieuw vak ‘selfcare management’ en Conner Rousseau is alvast fan: “Ik heb me al eenzaam gevoeld in het werkveld”

Hogeschool Vives in Brugge biedt z’n studenten een nieuw vak aan: selfcare management. In het vak leren ze om zich te wapenen tegen stress. Het mentaal welzijn kwam al wel zijdelings aan bod in sommige cursussen, maar nu is het voor de eerste keer ook een volwaardig vak. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau was de eerste gastspreker in het nieuwe vak en vertelde over zijn eigen ervaringen: “Ik heb me al eenzaam gevoeld, vooral door het thuiswerk.”