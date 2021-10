Hogescholen zien meer zij-instromers in de aula

Steeds meer 45-plus­sers vinden weg naar zorgberoe­pen: “Belangrijk om ook jonge mensen te blijven aantrekken”

6:37 Steeds meer 45-plussers vinden de weg naar zorgberoepen in ons land. Sinds begin dit jaar is bijna een derde (32 procent) van de werknemers die aan een nieuwe job beginnen in de zorg, ouder dan 45. Bijna de helft van de werknemers (48 procent) die nu een zorgberoep uitoefenen, is ouder dan 45. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van meer dan 1.100 zorginstellingen en meer dan 100.000 werknemers in de zorg.