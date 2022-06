Hogere vergoeding voor wie eigen auto moet nemen voor z’n job: 37 euro per 100 kilometer

Man valt in gat van zes meter diep in Luik

In Hermée, een deelgemeente van Oupeye in de Waalse provincie Luik, is een man vanmiddag op straat in een gat van zes meter diep gevallen. Dat bevestigt de brandweer van Luik. De man raakte gewond aan de voet. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend.

1 juni