Hogere coronacijfers bij kinderen omdat er meer wordt getest: “Ook normaal dat het virus daar zijn weg vindt”

Bijna één op de vijf nieuwe besmettingen wordt vastgesteld bij kinderen en tieners. Bij 0- tot 9-jarigen zijn dat er nu gemiddeld 140 per dag, bij 10- tot 19-jarigen 247 per dag. Nog steeds relatief lage cijfers, maar wel respectievelijk 84 en 18 procent meer dan een week geleden. Toch is er geen reden tot paniek, want de positiviteitsratio schommelt rond 6 procent. Net zoveel als in andere leeftijdscategorieën. De toename is dus vooral te wijten aan de uitgebreide testcampagnes in verschillende scholen.