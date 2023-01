Hoge waterstanden door hevige neerslag: “Maar we verwachten geen problemen"

Door de overvloedige regenval van het afgelopen etmaal zijn verschillende waterlopen tot boven hun waakpeil gestegen. Voorlopig geven de voorspellingen voor de onbevaarbare waterlopen geen kritieke overstromingen aan. De situatie wordt wel opgevolgd, zo valt te lezen op Waterinfo.be. Vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en in Antwerpen heeft het goed geregend, zo zegt weerman David Dehenauw bij VTM Nieuws.

Voornamelijk in Dudzele, Zingem en Loenhout heeft het fel geregend met respectievelijk 39, 37,8 en 37,5 millimeter neerslag tussen 18 uur gisterenavond en 18 uur vanavond. “In het westen is het al wat droger geworden”, zegt Dehenauw. “De regenzone beweegt nu stilaan richting Wallonië, maar daar verwacht men - net als in Vlaanderen - weinig problemen."

Waakdrempels

Voor de afwatering van de Leie en Boven-Schelde rond Gent wordt het Afleidingskanaal (via Merendree/Schipdonk) ingezet. De B4-stuw in Zwijnaarde is geopend. De peilen op de Moervaart en Durme zijn ook stijgend. De waakdrempel op de Durme is overschreden.

Op de Dender worden de waakdrempels waarschijnlijk net niet overschreden. Voor de Maas zal de piekafvoer, na de volgende belangrijke neerslagzone van zaterdag, pas tegen het einde van het weekend of maandag optreden. Op de Zeeschelde in Melle komt de komende dagen het peil bij hoogwater in de buurt van of hoger dan het peil van de Ringvaart.

In het zuiden van het land is het waterpeil in het bekken van de Basse-Semois en de bijrivieren gestegen tot op pre-overstromingsalarm. Dat blijkt uit de recentste gegevens voor de Waalse waterlopen. Voor de bekkens van de Vierre, de Chiers, de Moyenne en de Haute Semois en ook voor de Sûre zal dat in de komende uren ook het geval zijn. "Het waterpeil van de rivieren zal opnieuw stijgen en de vooralarmdrempels kunnen in de nacht van donderdag op vrijdag worden bereikt. De niveaus zouden vrijdag aan het eind van de middag hun maximum moeten bereiken, terwijl ze onder de alarmdrempels blijven."

