Hoge Venen dit weekend afgesloten voor toeristisch autoverkeer en mobilhomes

Miezerig eindejaar met kans op smeltende sneeuw in het binnenland

13:36 Het wordt donderdag zwaarbewolkt tot betrokken en er valt winterse neerslag in het zuiden en het centrum van het land. Dat meldt het KMI. In de loop van de dag stijgt de sneeuwvalgrens naar 200 tot 300 meter. In de Ardennen zou er over het algemeen 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen, in het centrum valt er smeltende sneeuw of tijdelijk sneeuw. In het noorden van het land wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 5 graden in het westen. Het KMI waarschuwt voor lokale ijzel of rijm- en ijsplekken.