Hoge Raad voor de Justitie start geen bijzonder onderzoek in zaak-Sanda Dia

Er komt geen bijzonder onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie in de zaak-Sanda Dia. Dat laat de HRJ donderdagavond weten in een persbericht.

Het arrest in de zaak rond de dood van Sanda Dia, de 20-jarige student aan de KU Leuven die in 2018 stierf na een extreme doop van studentenclub Reuzegom, deed de afgelopen weken veel stof opwaaien. Nogal wat mensen vinden dat de achttien Reuzegommers die de bewuste doop organiseerden er gemakkelijk van af zijn gekomen met werkstraffen en een boete. De Kamercommissie Justitie had er bij de Hoge Raad voor de Justitie op aangedrongen een onderzoek te voeren naar het gevoel van ‘klassenjustitie’ dat is ontstaan naar aanleiding van het arrest van het Antwerpse hof van beroep in de zaak.

Basisbeginsel rechtsstaat

De HRJ laat donderdagvond weten dat “de Verenigde advies- en onderzoekscommissie vandaag besloten heeft geen bijzonder onderzoek op te starten in deze zaak”. “De HRJ mag zich op geen enkele wijze uitspreken over de inhoud van een rechterlijke beslissing. Dit is een basisbeginsel van de rechtsstaat”, luidt het.

“Een bijzonder onderzoek richt zich op ernstige en specifieke disfuncties en heeft als doel voorstellen en aanbevelingen te formuleren voor een optimale werking van het rechtssysteem. Ook de HRJ moet binnen deze rol de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht respecteren zoals voorzien in artikel 151 van de Grondwet.”

De Hoge Raad stelt dat ze “uiteraard niet blind is voor de emoties die het arrest in de samenleving heeft losgemaakt en vindt het positief dat het maatschappelijk debat wordt gevoerd.”

44 leden

“Binnen zijn opdracht om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen, werkt de HRJ vandaag reeds rond de verschillende thema’s die dit debat beheersen.” De Hoge Raad, die is samengesteld uit 44 leden - magistraten en niet-magistraten - zal zich “hier in de toekomst blijvend voor inzetten en zal zich daarbij ook inspireren op de elementen die uit dit debat voortkomen”.

Tot slot herhaalt de HRJ zijn oproep tot sereniteit uit respect voor de familie van Sanda Dia.

Werkstraffen

Op 26 mei sprak het Antwerpse hof van beroep de achttien beklaagden vrij voor het toedienen van schadelijke stoffen en schuldig verzuim en vond hen schuldig aan onopzettelijke doding, onterende behandeling en inbreuken op de dierenwelzijnswet. Ze werden veroordeeld tot werkstraffen van 200 tot 300 uur en 400 euro boete en moeten ook schadevergoedingen betalen.

