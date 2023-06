Hoge Raad voor de Justitie overweegt ‘bijzonder onderzoek’ over klassenjustitie naar aanleiding van proces Sanda Dia

Na een oproep tot sereniteit, gaat de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) bekijken of er een ‘bijzonder onderzoek’ moet komen naar het gevoel van klassenjustitie dat is ontstaan naar aanleiding van het proces rond de dood van Sanda Dia.

De HRJ staat los van het parlement, de regering en justitie. Door onderzoeken te doen en klachten te behandelen, voert het orgaan onafhankelijk controle uit over de rechterlijke macht in België. Tijdens de commissie Justitie van de Kamer bleek woensdag dat de HRJ op 15 juni zal bekijken of er een ‘bijzonder onderzoek’ moet worden gevoerd naar de zaak-Sanda Dia.

Bij een ‘bijzonder onderzoek’ wordt er bekeken hoe een bepaald dossier werd behandeld en of er verbeteringen mogelijk zijn voor de werking van justitie. “Een bijzonder onderzoek probeert structurele problemen op te sporen en voorstellen te doen om hieraan te verhelpen; het oogmerk is niet om verantwoordelijkheden van individuen aan te duiden”, staat te lezen op de website van HRJ. Bij een ‘bijzonder onderzoek’ kunnen onder andere verklaringen onder ede worden afgenomen.

In het verleden opende de HRJ een ‘bijzonder onderzoek’ over de zaak-Julie Van Espen, naar het gerechtelijk onderzoek over het overlijden van Jozef Chovanec en naar de zaak-Yassine Mahi.

Oppositiepartij PVDA vroeg in de Kamercommissie om een debat over het maatschappelijk gevoel van klassenjustitie dat naar aanleiding van de zaak is ontstaan. Een objectieve discussie blijkt moeilijk, alleen al omdat er bijvoorbeeld heel weinig onderzoek naar gedaan is. Het is een optie om de Hoge Raad voor Justitie om een dergelijk onderzoek te vragen, maar dat kan alleen gebeuren door de justitieminister of door de voltallige Kamer.

De commissie Justitie heeft de knoop woensdag doorgehakt: voorzitster Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) zal in een brief aan de HRJ laten weten dat de commissie voorstander is van een onderzoek naar de kwestie. Indien nodig kunnen er nadien nog bijkomende hoorzittingen georganiseerd worden.

Het arrest van het Antwerpse hof van beroep deed veel stof opwaaien. Nogal wat mensen vinden dat de achttien Reuzegommers die de bewuste doop organiseerden er gemakkelijk van af zijn gekomen met werkstraffen en een boete. Het woord ‘klassenjustitie’ valt vaak in die context. Ook uit politieke hoek kwam er al kritiek, bij monde van onder meer partijvoorzitters Raoul Hedebouw (PVDA), Sammy Mahdi (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR).

