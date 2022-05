Hoge Raad van Financiën denkt aan afschaffing maaltijdcheques en btw-verhoging van 21 naar 22 procent

Wie met minderjari­gen werkt, moet straks uittreksel strafregis­ter voorleggen

Wie in Vlaanderen met kinderen of jongeren werkt, gaande van voetbaltrainers tot regisseurs van jeugdtheaters, zal in de toekomst een uittreksel uit het strafregister moeten voorleggen aan de organisatie waarvoor ze werken. Organisaties krijgen op die manier een beter zicht op mogelijke eerdere zedenfeiten en kunnen zo ook een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Het decreet werd dinsdag goedgekeurd in de commissie Justitie van het Vlaams Parlement.

