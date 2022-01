Hoge Gezondheidsraad ziet momenteel onvoldoende wetenschappelijk bewijs om boosterprik minderjarigen toe te laten

Met de huidige kennis is er "onvoldoende" wetenschappelijk bewijs om het toedienen van een boosterprik voor 12- tot 17-jarigen te steunen, in het bijzonder in het geval van de omikronvariant. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een advies vrijdag aan de verschillende ministers van Volksgezondheid.

"Op dit ogenblik en met de huidige kennis is het wetenschappelijk bewijs dat het toedienen van een boosterprik voor kinderen en adolescenten van 12- tot 17 jaar steunt, in het bijzonder in het geval van de omikronvariant, voor de HGR onvoldoende", klinkt het, "om het met afdoend bewijs over de nuttigheid, effectiviteit, noodzaak en veiligheid in functie van de openbare gezondheid te steunen.”

De HGR heeft daarom beslist om te wachten op de aanbeveling van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) en op meer wetenschappelijk bewijs, vooraleer zelf een standpunt te formuleren.

Uniforme CST-regels

De adviesraad raadt aan dat de Belgische overheden sterk pleiten voor uniforme regels voor CST's en de verplichting van Covid-vaccinatie in de EU en op wereldschaal. In afwachting van een mogelijke uniformisering op dit vlak, stelt de HGR voorlopig voor dat het Belgische (FAGG) en het Europese geneesmiddelenagentschap en de Belgische Taskforce Vaccinatie hun verantwoordelijk opnemen (op het niveau van de veiligheid) om de boosterprik beschikbaar te maken, of niet. Dit voor iedereen, van kinderen tot volwassenen, die wil reizen in Europa en de wereld. Maar de HGR onderstreept in het advies wel dat er nog geen goedkeuring is van het EMA.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) speelt alleszins in op de opening die de HGR laat. "We vragen dat de taskforce zo snel mogelijk samenkomt, zoals ook in het advies staat. Onze jongeren verdienen duidelijkheid", dixit woordvoerder Bart Croes.