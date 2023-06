Hoge Gezondheidsraad waarschuwt voor verborgen alcohol in 'gezonde' bereidingen voor kinderen

Alcohol (ethanol) kan in de samenstelling van ‘gezondheidspreparaten’ worden gebruikt als hulpstof - om bijvoorbeeld het actieve ingrediënt uit de betreffende planten te extraheren- , als oplosmiddel of gewoon als conserveermiddel, of het kan zelfs zonder geldige reden worden toegevoegd.

Volgens de HGR is het op dit moment moeilijk om de aanwezigheid en hoeveelheid ethanol duidelijk vast te stellen in preparaten die op de markt verkrijgbaar zijn. Volgens de wet moeten alleen alcoholische dranken duidelijk hun alcoholgehalte boven een bepaalde drempel aangeven en mogen ze alleen aan jongeren worden verkocht tot een bepaalde grens. Voedingssupplementen in vloeibare vorm vallen niet onder die categorie.

“Bij gebrek aan verdere informatie van fabrikanten kunnen we op basis van de gegevens die we in dit stadium hebben verzameld alleen maar schatten dat een kind of adolescent die dit soort middelen gebruikt - in welke vorm dan ook - aanzienlijke doses alcohol kan binnenkrijgen, tot enkele grammen per week”, stelt de HGR.

Die beveelt daarom aan om fabrikanten aan te moedigen om het ethanolgehalte van hun preparaten te documenteren en nauwkeurig te berekenen hoeveel alcohol een consument opneemt volgens de aanbevolen dosering voor zijn of haar leeftijd. Ook moeten ze op het etiket vermelden hoeveel alcohol een consument opneemt bij het gebruik van een product en wat de gezondheidsrisico’s daarvan zijn. Daarnaast vindt de HGR dat fabrikanten moeten kunnen rechtvaardigen dat alcohol essentieel is voor de bereiding van het product of bijdraagt aan de doeltreffendheid.