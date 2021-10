Hoge Gezondheidsraad waarschuwt voor kernenergie: “België is bijzonder kwetsbaar”

Internatio­na­le adopties blijven afnemen

24 oktober In 2016 en 2017 erkende de Federale Centrale Autoriteit voor adoptie in ons land nog zowat 200 dossiers van omkaderde adopties uit het buitenland. Sindsdien is dat aantal alleen maar gedaald: 75 in 2018, 58 in 2019 en 49 in 2020. Dat meldt La Dernière Heure in zijn zondageditie.