Hoge Gezondheidsraad: “Systematische vaccinatie van zwangere vrouwen niet aangeraden, individueel kan het wel”

Kortrijk/Zwevegem Tien schooldi­rec­teurs hebben beter idee dan nieuwe teststrate­gie met sneltests voor onderwijs: “Elke week een systemati­sche speeksel­test”

11:55 De directeurs van de tien middelbare scholen binnen de groep Rhizo in Kortrijk en Zwevegem vragen dat er een systematische preventieve speekseltesting wordt uitgerold in het onderwijs. Ze doen dat nu Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een nieuwe teststrategie aankondigt. Hij wil de corona-uitbraken in scholen aanpakken met sneltesten voor hoogrisicocontacten. Dat is onvoldoende, menen de directeurs.