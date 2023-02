Hoge Gezondheidsraad raadt af mensen ouder dan 65 jaar bloed te laten geven

Deinze Ex-judoka Guido (72) gaf al 90 liter bloed: “Ik vulde in een halve eeuw tijd een kleine badkuip”

Tweehonderd keer bloed geven. In het geval van Deinzenaar Guido Janssens (72), die 450 milliliter per keer doneert, is dat goed voor 90 liter bloed of het equivalent van een kleine badkuip. De ex-judoka liet maandagavond met de glimlach op het gezicht in zijn arm prikken. “Mocht ik meer dan vier keer per jaar mogen doneren, dan deed ik dat”, zegt Guido.