Hoge Gezondheidsraad onderstreept belang van goed ventileren en vraagt voorzichtigheid met haardrogers

In een nieuw advies over het gebruik van gebouwen onderstreept de Hoge Gezondheidsraad (HGR) het belang van het goed ventileren van binnenruimtes om zo de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Het wetenschappelijk adviesorgaan beklemtoont dat een goede ventilatie cruciaal is, zeker nu er besmettelijkere varianten de ronde doen. Daarnaast vraagt de HGR kappers om voorzichtigheid met haardrogers en bedrijven om jethanddrogers uit sanitaire ruimtes te verbannen.

De Hoge Gezondheidsraad stipt aan dat, in tegenstelling tot zijn eerste advies uit mei vorig jaar, het belang van aerosolen in de verspreiding van het coronavirus niet langer betwist wordt. Wanneer iemand langere tijd in een slecht geventileerde ruimte verblijft met een besmet persoon verhoogt dat de kans om besmet te raken aanzienlijk, zelfs wanneer de fysieke afstand gerespecteerd wordt.

Daarom is volgens de Hoge Gezondheidsraad binnen, naast het dragen van een mondmasker, ook een goede ventilatie cruciaal. Volgens het adviesorgaan ligt het CO2-gehalte in een gesloten ruimte best zo laag mogelijk, met een bovengrens van 800 ppm. Indien dat cijfer hoger ligt, dient de ventilatie verhoogd te worden of het aantal aanwezigen teruggeschroefd te worden.

De raad onderstreept wel dat het onmogelijk is om een ventilatiewaarde voor te schrijven waarbij het risico op besmetting onbestaande is. "Zelfs de beste ventilatie kan geen bescherming bieden tegen besmetting door nauw contact", klinkt het.

Jethanddrogers

Ventileren gebeurt best met mechanische ventilatiesystemen, maar kan ook door ramen open te zetten, bij voorkeur tegenover elkaar. Wanneer recirculatie van de lucht niet kan worden uitgeschakeld of bij ruimtes met een risico op hoge virusbelasting, raadt de Gezondheidsraad aan om bijkomende filtratiesystemen te plaatsen.

Daarnaast vraagt de HGR bedrijven om jethanddrogers of heteluchthanddrogers uit te schakelen. “Ze dragen bij aan de productie van aerosolen die de omgevingslucht en omliggende oppervlakken, zoals de wastafel, kunnen besmetten of rechtstreeks op de slijmvliezen van de mond, neus en ogen terechtkomen door inademing of contact, vooral als de gebruiker van het toestel besmet en besmettelijk is”, staat te lezen in het advies. De HGR beveelt daarom aan om papieren wegwerphanddoekjes te gebruiken.

Haardrogers

Maar ook het gebruik van haardrogers is niet zonder risico. “Net als bij jethanddrogers bestaat er bij het gebruik van haardrogers een niet te verwaarlozen risico dat met virussen besmette lucht in de omgeving en naar andere personen wordt geblazen”, aldus de HGR, die aanbeveelt om voorzichtig te zijn. “Kappers moeten de haardroger ook zo hanteren dat de lucht niet van de ene persoon naar de andere wordt geblazen.”

“Daarnaast is het absoluut noodzakelijk om de klassieke maatregelen toe te passen: een mondmasker dragen, oppervlakken geregeld ontsmetten, deuren en ramen regelmatig openzetten, zelfs wanneer er een ventilatiesysteem is, het aantal klanten beperken in verhouding tot de grootte van het salon en de veiligheidsafstand tussen klanten bewaren”, aldus de HGR nog.

Ook andere “luchtverplaatsingssystemen” - buiten de mechanische of natuurlijke ventilatiesystemen - vormen een verhoogd risico op de overdracht van virusdeeltjes, wanneer de lucht die uit het apparaat blaast rechtstreeks van een besmette persoon naar een andere gaat. Daarom raadt de HGR ook aan om individuele ventilators dicht bij een open raam te plaatsen, en bij het gebruik van heteluchtblazers of luchtverwarmers deuren en vensters te openen.

Vervoer

Het reizen met de wagen of het openbaar vervoer houdt eveneens een risico in, zo waarschuwt de HGR, omdat die verplaatsingen zich meestal afspelen in gesloten, kleine ruimtes. Daarom is het belangrijk om in die situaties een mondmasker te dragen.

In de auto is het daarnaast aanbevolen om geen gebruik te maken van recirculatie door de airconditioning uit te schakelen en te ventileren met buitenlucht door de ramen te openen, wanneer men niet met naasten reist.

“Voor het openbaar vervoer moet elke beheerder de nodige maatregelen nemen om de verspreiding van het virus te beperken, door luchtrecirculatie te vermijden, meer verse lucht aan te voeren en waar mogelijk de ramen van het voertuig open te zetten”, klinkt het ook. “Bovendien zouden de voertuigen tijdens periodes met hoge viruscirculatie dagelijks moeten worden gereinigd en ontsmet.”

