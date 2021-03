Hoge Gezondheidsraad buigt zich vandaag over één vaccindosis voor wie al besmet raakte

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen met antilichamen al voldoende beschermd zijn na één spuit van een coronavaccin. In Nederland besliste de Gezondheidsraad al om mensen die het afgelopen half jaar Covid-19 gehad hebben, maar één dosis toe te dienen, omdat zij nog minstens 6 maanden antistoffen in hun bloed hebben.

In ons land buigt de Hoge Gezondheidsraad zich deze namiddag over de kwestie. “Dat wil niet zeggen dat er vandaag ook al een beslissing volgt”, verduidelijkt woordvoerster Sofie Verdoodt. Een positieve beslissing zou alleszins een versnelling in de vaccinatiecampagne kunnen betekenen, al is nog niet duidelijk hoe dat praktisch en logistiek allemaal zal verlopen.