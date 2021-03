Hoge Gezondheidsraad bevestigt: AstraZenecavaccin ook voor 55-plussers, én meer tijd tussen beide prikken, Vandenbroucke noemt advies “cruciaal voor vaccinatiestrategie”

De Hoge Gezondheidsraad adviseert de vaccinatiestrategie aan te passen om sneller te kunnen gaan. Dat hebben ze bekendgemaakt op een persconferentie. Concreet mag volgens het advies het vaccin van AstraZeneca ook voor 55-plussers gebruikt worden, terwijl dat nu enkel voor mensen tot 56 jaar is. Ook zal er meer tijd tussen beide inentingen worden gelaten als dat nodig is vanwege de “epidemiologische situatie”. Wel blijft ons land bij twee prikken. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zegt dat het advies “cruciaal” is in een aanpassing van de strategie.

De beslissing het vaccin niet bij ouderen toe te dienen werd enkele weken geleden genomen omdat er toen niet genoeg data waren over de werkzaamheid van het vaccin. Maar ondertussen blijkt uit de resultaten van de vaccinatiecampagnes in het Verenigd Koninkrijk, Schotland en Israël dat het vaccin ook voor ouderen perfect werkt. Daarom wordt nu aangeraden om het vaccin ook in te zetten bij 55-plussers, en dat zonder leeftijdslimiet, aldus epidemioloog Pierre Van Damme.

Interval van maximaal vijf weken

Daarnaast raadt de Hoge Gezondheidsraad de ministers ook aan een langere periode te laten tussen de twee prikken van de Pfizer-vaccins, zoals in heel wat andere landen gebeurt. Op dit moment wordt een tussentijd van drie weken aangehouden, volgens de bijsluiter. Maar ook hier tonen resultaten uit andere landen aan dat een langere tussentijd van bijvoorbeeld zes weken perfect haalbaar is.

Concreet kan België volgens de HGR voor het Pfizer-vaccin van 21 naar 35 dagen tussentijd gaan, of van drie naar vijf weken. De uiterste limiet van zes weken raadt de Hoge Gezondheidsraad niet aan, en bovendien wordt aangeraden de tweede dosis enkel naar die vijf weken uit te stellen “als de epidemiologische situatie” dat noodzakelijk acht. Lees: als het aantal besmettingen met het coronavirus (te) hoog is. Wat daar juist de exacte drempels voor zijn, moet nog bepaald worden.

Minder stock

Op die manier moet er geen of veel minder stock aangehouden worden. Tot nu toe werd van elk geleverd Pfizer-vaccin bijvoorbeeld een tweede achtergehouden in de vriezers, om de tweede prik binnen drie weken te kunnen garanderen, ook bij leveringsproblemen. Dat zal nu niet meer of veel minder nodig zijn, waardoor meer mensen de komende weken hun eerste prik zullen kunnen krijgen.

Bij het vaccin van AstraZeneca werd er al geen stock aangehouden, aangezien er daar sowieso drie maanden tussen beide prikken zijn.

Over de derde vraag, of de tweede prik helemaal achterwege gelaten kan worden, wil de HGR zich op dit moment niet uitspreken, bij gebrek aan wetenschappelijke gegevens. Dat gebeurt ook elders in het buitenland niet.

Het antwoord op de drie vragen: 1. Mag het vaccin van AstraZeneca ook bij ouderen toegediend worden? ==> Ja, het vaccin zal bij alle meerderjarigen toegediend mogen worden zonder leeftijdslimiet. 2. Mag er een langere tijd dan drie weken gelaten worden tussen de eerste en tweede prik van het Pfizer-vaccin? ==> Ja, maar de Hoge Gezondheidsraad adviseert een verlenging tot maximaal vijf weken als dat nodig is, en niet tot zes zoals bijvoorbeeld in Denemarken. 3. Mag de tweede prik volledig weggelaten? ==> Er is op dit moment geen wetenschappelijke evidentie voor deze strategie, de Hoge Gezondheidsraad raadt het dan ook niet aan.

"Reset”

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaat nu naar de ministers van Volksgezondheid, die er vanavond of morgenochtend over zullen samenzitten. Eens zij het advies zoals verwacht zullen goedkeuren, kan de taskforce Vaccinatie de campagne hertekenen. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) had het afgelopen weekend over een ‘reset’ van de campagne.

In de Kamercommissie Volksgezondheid zei Vandenbroucke deze namiddag dat hij nog geen kennis had genomen van het advies, maar hij bevestigde er nogmaals dat de vaccinatiecampagne zal veranderen indien het advies positief zou zijn.

Half miljoen Belgen gevaccineerd

Meer dan een half miljoen Belgen zijn ondertussen gevaccineerd met minstens één dosis van een van de drie coronavaccins. Het gaat om 509.948 mensen die minstens een eerste dosis gekregen hebben, of 4,44 procent van de volledige bevolking. Van die groep zijn al 314.319 mensen volledig gevaccineerd, of 2,74 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen gaat het om 328.091 mensen of 4,95 procent die minstens een eerste vaccin hebben gekregen, waarvan 201.065 beide prikken kreeg. Dat komt overeen met 3,03 procent van de bevolking.

Op de vaccinatieteller van Het Laatste Nieuws vindt u meer actuele vaccinatiecijfers, onder andere het aantal gevaccineerden in uw gemeente.