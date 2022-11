Hoge Gezondheidsraad beveelt geen grootschalige vaccinatie aan voor kinderen tot 5 jaar

Eén nieuwe coronabe­smet­ting en hele universi­teit van Peking moet dicht: China houdt vast aan ze­ro-Co­vid-be­leid

De grote universiteit in Peking is in lockdown omdat er één nieuw coronageval is vastgesteld. Ook al morren de Chinezen, de overheid blijft halsstarrig vasthouden aan het beruchte zero-Covid-beleid. Die nultolerantie betekent dat de autoriteiten de verspreiding van het virus willen inperken door het zo snel mogelijk lokaal de kop in te drukken met strenge maatregelen.

12:46