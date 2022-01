Hoge Gezondheidsraad acht vierde prik nodig voor mensen met verzwakt immuniteitsysteem

Huiszoekin­gen in federaal parlement in onderzoek naar moord op Patrice Lumumba

Speurders van het federaal parket hebben dinsdag een huiszoeking uitgevoerd in het federaal parlement, in het onderzoek naar de moord op de voormalige Congolese premier Patrice Lumumba in 1961. Dat meldt Le Soir en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Een aantal documenten van de parlementaire commissie Lumumba, die in 2001 haar werkzaamheden afrondde, zijn in beslag genomen. De kamer van inbeschuldigingstelling moet nu beslissen of het gerecht kennis mag nemen van de getuigenissen die toen achter gesloten deuren zijn afgelegd.

20 januari