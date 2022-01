Hoge energiefactuur: socialisten en CD&V sporen De Croo opnieuw aan tot spoed

De Croo belegde de afgelopen week al verschillende vergaderingen met zijn belangrijkste ministers. Ook gisteren kwam het kernkabinet samen, met onder meer de hoge prijzen van gas en elektriciteit op de agenda.

Tot 2 uur ‘s nachts

Vivaldi werkt al een paar weken aan maatregelen die naast de meest kwetsbare gezinnen ook de middenklasse moet ondersteunen, maar kon nog niet landen. Na de vergadering van gisteren, die uiteindelijk tot 2 uur ‘s nachts duurde, klonk het dat de discussie blokkeert op een mogelijke btw-verlaging.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) legden een tijdelijke btw-verlaging naar 6 procent op tafel, gekoppeld aan een sociale en duurzame aanpassing van de accijnzen. De Vlaamse socialisten van Vooruit steunen die piste, maar volgens een welingelichte bron staat Open Vld, de partij van de premier, op de rem.

“Hopelijk staan we hier volgende week niet opnieuw”

De discussie kreeg donderdagmiddag een vervolg in de Kamer. “Ik begrijp dat het niet gemakkelijk is, maar een goeie leider is creatief en blijft zoeken naar oplossingen waar iedereen van zijn team zich in kan vinden”, wierp CD&V-Kamerlid Leen Dierick de premier voor de voeten.

Volledig scherm Leen Dierick. © BELGA

Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere zag goeie wil, “maar nu moet er natuurlijk wel actie komen”. “Ik hoop dat we hier volgende week niet opnieuw staan”, zei ze.

Volledig scherm Melissa Depraetere. © Photo News

PS-Kamerlid Malik Ben Achour waarschuwde op zijn beurt voor een “sociale tsunami” als de regering niet snel ingrijpt. “Net als voor corona moeten we alles doen, wat het ook kost. Een beslissing moet dringend genomen worden, en het is aan u als premier om dat te doen.”

“Complete inacapaciteit om beslissingen te nemen”

Ook op de oppositiebanken was er kritiek. “U werkt al de hele week lange avonden. Als er iets van resultaat uit komt is dat niet erg, maar er is niets”, zei N-VA-fractieleider Peter De Roover. Volgens Raoul Hedebouw (PVDA) werkt de regering met twee maten en twee gewichten. “Als er maatregelen genomen moeten worden om mensen snel aan het werk te krijgen of extra te investeren in Defensie, gaat het pijlsnel. Maar als de energiefactuur getemperd moet worden, moet alles ineens grondig en in detail worden berekend.” Catherine Fonck (cdH) sprak van een “complete inacapaciteit om beslissingen te nemen”. “Dat gaat niet over een paar dagen of weken, maar over maanden. Het is de samenvatting van uw regering.”

“Dit vraagt tijd”

De Croo benadrukte dat de regering verder werkt, maar dat alles in detail wordt bekeken en becijferd. Concreet moet duidelijk zijn wat de meeropbrengsten, maar ook de de meerkosten van de exploderende energieprijzen voor de overheid zijn. “We staan aan de kant van de mensen”, zei de premier. “Het kan niet de bedoeling zijn dat we eventuele meeropbrengst bij ons houden, we moeten de mensen daarmee bijstaan.”

Hij herhaalde ook dat de oplossing tijdelijk, efficiënt en doelgericht moet zijn. “Het vraagt tijd om dat op een zorgvuldige manier te doen, in een complex dossier als dit.” Volgens de premier zal de regering het werk “in de nabije toekomst” kunnen afronden.

De eerste minister herhaalde ook dat de regering al maatregelen heeft genomen om de energiefactuur te drukken voor de meest kwetsbare gezinnen. Het uitgebreid sociaal tarief zal ook nog eens worden verlengd, beaamde hij. “Dat gaat over een korting op de factuur van 760 euro voor 2 miljoen Belgen.”

De verwachting is dat de regering later deze week nog eens terugkomt op het dossier. Wanneer die vergadering precies zou plaatsvinden is niet duidelijk. Volgens een goedgeplaatste bron zou zich wel stilaan een compromis aftekenen, waarin op korte termijn met een energiecheque zou worden gewerkt. De regering heeft daarna iets meer tijd om de wisselwerking tussen de btw en de accijnzen op punt te stellen.