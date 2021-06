Hoge concentraties graspollen teisteren mensen met allergie. De remedie? Ouder worden

Vorige zondag verzamelde Airallergy van Sciensano in Brussel 93 graspollen per kubieke meter, wat een stuk meer is dan gemiddeld, maar wel een stuk lager dan de 270 van vorige vrijdag. “Dat was een gigantische piek”, zegt dokter Gevaert. “De hele dag door kreeg ik e-mails, sms’en en telefoons van mensen die heel veel last ondervonden en het met klassieke medicatie niet konden bolwerken. Wat opvalt is dat veel patiënten dit jaar heel veel last hebben aan de ogen in vergelijking met de neus. Ik heb geen idee of dat ligt aan de hoge piek of aan de mondmaskers, dat is nog niet onderzocht.”