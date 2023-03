Hof van beroep buigt zich week lang over zaak-Sanda Dia

Het hof van beroep in Antwerpen buigt zich vanaf vandaag over de zaak-Sanda Dia, de 20-jarige student aan de KU Leuven die in 2018 stierf na een zwaar doopritueel bij studentenclub Reuzegom.

Het proces in eerste aanleg tegen achttien Reuzegommers in Hasselt werd in april vorig jaar stilgelegd. De voorzitster had toen opgemerkt dat ze enkel geschikt was om te oordelen over de tenlasteleggingen die sloegen op de feiten van 5 december 2018 in Vorselaar, en niet over de feiten die voordien tijdens het doopritueel werden gepleegd. De familie van Sanda Dia en het openbaar ministerie tekenden beroep aan omdat ze willen dat er over het hele doopritueel wordt geoordeeld.

Het hof van beroep in Antwerpen heeft een volledige week uitgetrokken om het dossier te behandelen. Als het hof de zienswijze van de rechtbankvoorzitster volgt, dan kan de zaak verder behandeld worden in Hasselt. Is het hof van beroep het niet met de voorzitster eens, dan kan het de zaak “evoceren” of naar zich toe trekken en dan wordt de zaak ineens in graad van beroep behandeld.

Grote hoeveelheden visolie

Het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten was op 4 december 2018 gestart in Leuven en kende de volgende dag een dramatische afloop aan een blokhut in Vorselaar. De drie jongemannen moesten urenlang in een zelf gegraven put zitten, waar ze emmers ijskoud water over zich heen kregen. Ze moesten vieze dingen eten en grote hoeveelheden visolie drinken. Sanda Dia werd onwel en belandde in het ziekenhuis, daar overleed hij op 7 december 2018.

Achttien Reuzegommers werden doorverwezen naar de rechtbank vanwege mensonterende behandeling, onopzette­lijke doding, schuldig verzuim en het toedienen van schadelijke stoffen. Op het proces in Hasselt werden celstraffen van achttien tot zestig maanden gevorderd.