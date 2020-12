Hoezo, “niks met vuurwapens te maken”?: Limburgse nazi’s die van brandstichting worden verdacht meermaals gespot in schietstand

“Ik kom daar binnen en de eerste die ik zie, is Adolf Hitler”: buren over vermeende brandstich­ters asielcen­trum

11 december “Ik kom daar binnen en de eerste die ik zie, is Adolf Hitler. Tijdens de lockdown gingen daar eens meer dan tien mensen binnen in gewaden van de Ku Klux Klan.” Maar verder valt er volgens de buren in Zutendaal weinig te zeggen over het koppel dat in verdenking is gesteld voor de brandstichting in het asielzoekerscentrum in Bilzen.