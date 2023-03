Hoezo, ‘Hof van Cleve’ blijkt dan toch nog niet meteen verkocht? “Er is wel een intentieverklaring”

REPORTAGE. NMBS start met ticketcon­tro­le nog voor je opstapt: “Ja het leven wordt duurder, maar nee openbaar vervoer is niet gratis”

De NMBS start met de grootschalige uitrol van ticketcontroles door Securail nog voor je de trein opstapt. Agressie tegen treinpersoneel steeg vorig jaar met 60 procent tegenover 2019, in totaal gaat het om 1.900 meldingen. De aanleiding is bijna altijd een aanvaring met een boze reiziger zonder ticket. Wij liepen een voormiddag mee tijdens een controle in Brussel-Zuid. “Duw en trekwerk, spuwen of echt op de vuist gaan, het passeert allemaal.”