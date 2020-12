Hoeveelheid zwerfafval neemt opnieuw toe, VVSG roept regering op tot actie

In 2019 werd er 22.641 ton zwerfvuil opgeruimd, 14 procent meer dan in 2017 en meer dan 5.000 ton boven de Vlaamse doelstelling van 16.341 ton per jaar. En dat is enkel het opgeruimde afval, want in werkelijkheid ligt er nog veel meer op de openbare weg en in de natuur. Ook de netheid aan autostradeparkings, afvalverzamelpunten en bushaltes gaat erop achteruit.