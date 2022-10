Hoeveelheid zwerfafval daalt onvoldoende: invoering statiegeld “onafwendbaar” volgens Demir

Vlaanderen legde de sector in 2018 een duidelijke doelstelling op. Tegen eind 2023 moest de hoeveelheid zwerfvuil met 20 procent worden teruggedrongen ten opzichte van 2015. Bij het begin van de legislatuur besliste minister Demir die deadline met een jaar aan te scherpen.

Volgens de meest recente zwerfvuilcijfers van OVAM slaagt de sector er evenwel niet in die doelstelling te halen. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een daling met amper 11 procent. De hoeveelheid sluikstort nam in 2021 voor het eerste af tegenover de vorige meetperiode in 2019, maar in vergelijking met 2015 ligt het cijfers nog wel 27 procent hoger. Uitgedrukt per Vlaming daalt het zwerfvuil van 3,44 kg in 2019 naar 2,73 kg in 2021. Sluikstorten dalen van 4,48 kg naar 4,30 kg per inwoner.

Evenementen

“Volgens de meest recente zwerfvuilcijfers wordt de doelstelling amper voor de helft gehaald, ondanks dat de coronacrisis begin 2021 nog zeer sterk aanwezig was en het dus relatief eenvoudiger zou moeten zijn om de doelstelling te halen. Evenementen begonnen pas opnieuw in het najaar en het hoger onderwijs gebeurde in het voorjaar nog grotendeels op afstand”, reageert minister Demir.

Het is voor Demir nu onafwendbaar dat er statiegeld komt. “Statiegeld kan één van de antwoorden zijn op het zwerfvuilprobleem dat zich vandaag stelt”, luidt het.

Al zal dat niet voor morgen zijn. Er staat overleg gepland met verschillende betrokkenen en de andere gewesten, die zelf onderzoeken rond zwerfvuil afronden. Nadien moet de Vlaamse regering de knoop doorhakken en kan het regelgevende werk van start gaan. Van coalitiepartner CD&V is geweten dat de partij statiegeld genegen is. Het is uitkijken naar de houding van Open Vld, de andere regeringspartij.

Snelwegparkings

Naast opgeruimde hoeveelheden zwerfvuil, wordt gemeten hoe proper de omgeving in Vlaanderen is. Vergeleken met 2015 blijft de Netheidsindex gelijk in 2021. Daarachter gaan echter grote verschillen schuil tussen omgevingstypes, met dalingen van de netheid voor autosnelwegparkings en afvalverzamelpunten en stijgingen voor centrumstraten. De doelstelling om op de drie minst nette omgevingstypes vooruitgang te boeken, werd ook niet gehaald. Voor de snelwegparkings was er zelfs een verslechtering.