Hoeveel vaccins heeft België nu eigenlijk al gekregen? Niemand die het exact lijkt te weten: “Dit slaat werkelijk nergens op”

Joris Vaesen, die op covid-vaccinatie.be zijn eigen dashboard bijhoudt over alles wat met de vaccinatiecampagne in ons land te maken heeft, krijgt er al weken een punthoofd van. Dat het niet duidelijk is hoeveel vaccins de komende weken en maanden gaan komen, is volledig te begrijpen. Maar dat er nog altijd geen eenduidige cijfers zijn over het verleden, noemt hij ongelooflijk.