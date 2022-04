Hoeveel mensen praten in hun slaap zoals de Mol? Is dat gevaarlijk en hoe komt het? Slaapexpert geeft uitleg

TV “Ze knoeit, stuntelt en overtreft zich nooit of nergens”: onze man speurt mee naar ‘De Mol’

‘Follow the money’. Dat was de laatste raad die tante Nele, de ongelukkige lerares die ‘De Mol’ na aflevering 3 moest verlaten, ons naliet. Die raad hebben we gevolgd, naast een hoop andere tips en aanwijzingen die we noteerden tijdens onze wekelijkse speurtocht. Waarom stapte Anke als allereerste op uit de filmzaal? Wat is dat toch met die opvallende gewoonte van Sven? En wie bracht het minste bij aan de groepspot? Wij bekeken en bestudeerden, wikten en wogen de kandidaten.

10 april