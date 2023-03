Hoeveel kregen De Croo en Bracke? Het stond jaar na jaar in de begroting van de Kamer

“Wij moesten daar voor god spelen”: Nu Netflix met reeks komt over Herald blikken redders terug

Improviseren was het, vlak na de ramp met de Herald of Free Enterprise. Dat vertellen Guido Deruddere (70) en Piet Lagast (73), twee redders van het eerste uur. In de controlekamer van de Zeebrugse haven lag geen draaiboek voor een reddingsactie. “Toen ik de zeemacht om hulp vroeg, werd ik afgescheept”, vertelt havenverkeersleider Guido. En duiker Piet werd zowaar door een cafébaas ter plaatse gestuurd.