Hoeveel kan je besparen met freeloaden, of op een ander energie verbruiken?

Reporter koopt valse handtas van luxemerk in Turkije, zelfs verkoop­ster van officiële winkel herkent namaak niet

Een team van de Waalse zender RTL-TVI is voor een reportage geïnfiltreerd in de wereld van de luxenamaak in Turkije. Op bovenstaande beelden is te zien hoe ze een tas van Louis Vuitton kopen voor 200 euro. Normaal is de waarde van zo’n tas ongeveer 1.200 euro. De verkoper overhandigt de reporter zelfs een vals echtheidscertificaat.

13 september