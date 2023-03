Hoeveel durft regering te besparen? Nog steeds geen akkoord over begroting in zicht voor De Croo

Een eerste voorstel van De Croo leidde zaterdagavond tot een botsing met PS en Ecolo. Volgens die laatsten sloeg de premier de verdeelsleutel in de wind die in het regeerakkoord van Vivaldi werd opgenomen: bij budgettaire inspanningen zouden we een derde van deze inspanning via besparingen realiseren, een derde via inkomsten en een derde via ‘diverse’, zoals extra werkgelegenheid. Een aangepast voorstel botste zondag op dezelfde kritiek. Bovendien wilde De Croo besparen door de laatste fase van de verhoging van de minimumpensioenen te schrappen, een piste die eerder al opdook in zijn pensioenvoorstel. Zijn redenering was dat het minimumpensioen van 1.500 euro netto per maand toch al lang bereikt is door de hoge inflatie. De PS reageerde toen furieus en nu opnieuw. Voor hen hoeft er ook helemaal niet bespaard te worden. Maar ook Vooruit en de groenen zijn tegen.