Hoelang moet ik nu nog in quarantaine? En wat met hoogrisicocontacten? De nieuwe regels uitgelegd via zeven concrete situaties

Door de omikronvariant regent het coronabesmettingen en quarantaines. Om massale uitval op het werk te voorkomen, hebben de ministers van Volksgezondheid besloten om vanaf 10 januari de regels te versoepelen. Maar ziet u door de bomen het bos nog? Wat moet u bijvoorbeeld doen als u een hoogrisicocontact had, maar zich helemaal niet ziek voelt? Hoelang moet u nog in isolatie bij een positieve coronatest? En wat met kinderen, die nu ook specifieke regels krijgen? Een overzicht aan de hand van zeven mogelijke scenario’s.

Maar eerst en vooral een kleine opfrissing: wat zijn hoogrisicocontacten en wat houden quarantaine en isolatie in?

Een hoogrisicocontact is een contact met een besmet persoon van langer dan een kwartier van dichtbij, binnen en zonder mondmasker. Let wel: dat kwartier moet niet aan één stuk zijn. Drie keer vijf minuten op een dag geldt óók als hoogrisicocontact. Droegen beide personen de hele tijd correct hun mondmasker, dan is er eerder sprake van een laagrisicocontact.

Quarantaine is de term die gebruikt wordt voor personen die (nog) geen Covid-19 hebben, maar wel blootgesteld werden aan het virus. Uit voorzorg moeten deze personen thuisblijven en contact volledig vermijden met andere mensen, onder wie ook hun huisgenoten.

Personen met een bevestigde coronabesmetting moeten in isolatie. Dat geldt zowel voor personen die symptomen vertonen als voor personen die een positieve PCR- of antigeentest hebben afgelegd.

Situatie 1: u heeft een hoogrisicocontact en kreeg intussen een boosterprik

Dan moet u niet meer in quarantaine. U hoeft zich ook niet meer te laten testen. Voorzichtigheid blijft wel tien dagen lang geboden, een mondmasker dragen (bij voorkeur FFP2) is in dat geval elementaire beleefdheid. De regel geldt ook voor al wie minder dan vijf maanden geleden een tweede prik gekregen heeft en voor kinderen tussen 12 en 17 jaar die dubbel gevaccineerd zijn.

Situatie 2: u heeft een hoogrisicocontact, maar heeft vijf maanden na de eerste vaccinaties nog geen boosterprik gekregen

Dan moet u zeven dagen in quarantaine. Vanaf de vierde dag zou u het huis wel al mogen verlaten met een negatieve zelftest. Die moet ook de drie dagen erna nog herhaald worden. Ook in dit geval dient u tien dagen heel voorzichtig te blijven, door bijvoorbeeld afstand te bewaren en contact met kwetsbare personen te vermijden.

Situatie 3: u heeft een hoogrisicocontact, maar bent niet gevaccineerd

Dan dient u tien dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de zevende dag zou u het huis wel al mogen verlaten met een negatieve zelftest. Die moet ook de drie dagen erna nog herhaald worden. Uiteraard geldt ook hier het voorzichtigheidsprincipe. Het is voor u niet langer verplicht om op dag 1 en dag 7 een PCR-test af te leggen.

Situatie 4: u moet in quarantaine en heeft een kind tussen 5 en 11 jaar

In dit geval moet de zoon of dochter de regels van hun ouders volgen. Jonge kinderen krijgen immers de status van de volwassen persoon of personen waarbij ze op dat ogenblik verblijven.

Stel dat een vader een hoogrisicocontact had en nog wacht op zijn boosterprik, dan moeten hij én zijn kind drie dagen in quarantaine. Vanaf dag vier moet dan met zelftesten gewerkt worden.

Wat er moet gebeuren als enkel het kind besmet geraakt, zal morgen pas duidelijk worden. Dan staat er schooloverleg op het programma. Er ligt alvast een voorstel op tafel om ook in het onderwijs met zelftesten te werken.

Situatie 5: u test positief op het coronavirus, maar voelt er weinig of niets van

In plaats van tien dagen hoeft u nog maar zeven dagen in isolatie. Voorwaarde is wel dat u drie dagen koortsvrij bent en andere klachten de goede richting uitgaan. In binnenruimtes moet u dan nog wel drie dagen continu een mondmasker dragen. Daar wordt geen enkele uitzondering op toegestaan. Zelfs eten met collega’s of op restaurant is dan uit den boze. Er wordt in dit geval geen onderscheid gemaakt tussen volledig gevaccineerde, deels gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen.

Situatie 6: u verblijft in een woonzorgcentrum en test positief op het coronavirus, maar voelt er weinig of niets van

In dit geval wordt de duur van de isolatie verkort van veertien naar tien dagen. Voorwaarde is ook hier dat u drie dagen koortsvrij bent en andere klachten de goede richting uitgaan. Het zorgpersoneel moet bij een positieve test zeven dagen in isolatie. Nadien moet de medewerker een FFP2-masker (zonder ventiel) op de werkvloer dragen.

Situatie 7: u voelt zich ziek en vreest voor corona

Via de zelfevaluatietool van de overheid kan u blijven nagaan of een coronatest zinvol is. Hier verandert dus niets. Bij omikron gaat het vooral om typische verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, keelpijn en hoofdpijn. Van geur- en smaakverlies is haast geen sprake meer.

Als de online tool aangeeft dat u zich best kan laten testen, dan krijgt u ineens ook een testcode. Die heeft u nodig om een afspraak te maken bij een testcentrum of -labo, of bij een apotheek. Tot de uitslag van de test er is, blijft u in quarantaine. Als het positief uitdraait, volgt dus minstens zeven dagen isolatie. Wie een hoger risico loopt op ernstige Covid-19, zoals zwangere personen of diabetespatiënten, raadpleegt wel best een arts.

Waarom is deze nieuwe strategie nodig? Er zullen op deze manier toch veel besmettingen door de mazen van het net glippen?

Om mensen mét symptomen in de komende omikrongolf te kunnen blijven testen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke rekent erop dat bij hoogrisicocontacten de zelftesten een belangrijke rol zullen spelen. “We leggen een stukje verantwoordelijkheid bij de mensen, maar tijdens de kerstperiode hebben we toch ook gezien dat de weg naar zo’n zelftest vlot gevonden werd”, klinkt het in ‘VTM Nieuws’. “Het is ook een kwestie van jezelf en je omgeving te beschermen. Vrienden, ouders, grootouders,... Opeenvolgende zelftesten zijn echt nodig als je uit de quarantaine wil stappen.”

“Waar wij beducht voor zijn, is dat mensen met symptomen te lang zouden moeten wachten op hun resultaat. Je riskeert enerzijds wel het totaalbeeld op de epidemie te verliezen, maar nog erger is dat echt zieke patiënten niet tijdig getest zouden kunnen worden.”

Bekijk ook: