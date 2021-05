Hoelang kan Jürgen Conings zich nog schuilhouden? Zijn oud-chef: “Dit soort militairen kan weken overleven in het wild”

En toen kreeg Jürgen Conings de sleutel van het wapendepot. Hoe kon dit gebeuren?

13:24 “Ze hebben de kat bij de melk gezet.” Dat zegt een bron bij Defensie over Jürgen Conings. De voortvluchtige militair stond bij de veiligheidsdiensten bekend als een potentieel gewelddadige extremist. Toch kon hij maandag ongestoord zijn auto inladen met vier raketwerpers, een machinegeweer, een pistool en munitie. In De Morgen vertelt de militaire bron hoe Conings zo vlot aan de wapens is geraakt.