Hoelang duurt het om uw batterijen op te laden? Belgen hebben 16 dagen zomervakantie nodig, Finnen liefst 34

Zaventem Boze reizigers op Brussels Airport : “In mijn land gebeuren zulke dingen niet, dit kan alleen in België”

De vertrekhal van Brussels Airport was tegen alle verwachtingen in niet leeg maandagochtend. Ondanks de oproep om niet naar de luchthaven te komen, daagden toch verschillende reizigers op in de hoop alsnog te kunnen vertrekken of een oplossing te vinden.

20 juni