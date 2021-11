Hoe zullen de vaccins reageren op de nieuwe variant? En zijn er nog andere Belgen besmet? Steven Van Gucht geeft antwoord

Volgens viroloog Steven Van Gucht is er meer data nodig over de nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant vooraleer we kunnen spreken van ‘de meest verontrustende ooit’. Ook benadrukt de viroloog dat het nog te vroeg is om te zeggen of de variant B.1.1.529 besmettelijker is dan de andere varianten. Dat liet hij weten in een interview met VTM NIEUWS. Wel stelt Van Gucht dat de variant sneller detecteerbaar is en gelooft hij dat er voorlopig niet meer besmettingen zijn in ons land.

Hoe gevaarlijk de nieuwe Zuid-Afrikaanse variant is, is volgens Van Gucht nog niet bekend. “We weten dat de variant heel sterk afwijkt van de andere varianten en dat is misschien juist hetgeen dat het meest verontrust.” Volgens hem is bovendien nog niet bekend welke impact de mutaties van de variant precies hebben. “Ook of de variant echt besmettelijker is, moeten we nog bewijzen”, benadrukt de viroloog. Het antwoord op die vraag zal volgens Van Gucht dan ook enkele weken in beslag nemen.

“Meer data nodig”

“In Afrika hebben ze een grote deltagolf gehad, dus heel wat mensen daar zijn immuun tegen de deltavariant, waardoor die niet meer goed kan spreiden. Dan komt er een nieuwe variant die wel goed kan spreiden, want de immuniteit van de mensen zal waarschijnlijk een stuk lager zijn tegen die nieuwe variant”, aldus de viroloog. Dat de variant zich gemakkelijker kan verspreiden, wil volgens Van Gucht daarentegen niet meteen zeggen dat die ook besmettelijker is.

Hoewel viroloog Marc Van Ranst de variant eerder “de meest zorgwekkende tot nu toe” noemde, gaat Van Gucht daar niet mee akkoord. “Het is te vroeg om dat te zeggen, ik vind dat we meer data nodig hebben”, klinkt het.

“Opvolgvaccins niet de oplossing”

Van Gucht vermoedt dat de coronavaccins in alle gevallen zullen zorgen voor een gedeeltelijke bescherming. Hij benadrukt dat de vaccins meer doen dan enkel antistoffen opbouwen. “Er zijn andere componenten die meestal werken tegen alle varianten. Maar als de antistoffen minder goed werken, kan een variant nog altijd milde besmettingen geven. Dat zien we nu ook al met de deltavariant. Die kan vrij goed spreiden, zelfs wanneer heel wat mensen gevaccineerd zijn, maar we zien wel dat de bescherming tegen ernstige ziekte nog steeds erg hoog is.”

Van Gucht betwijfelt dan ook of een reeks nieuwe vaccins de oplossing zal zijn. “Tegen dat we een vaccin tegen de deltavariant hebben, is het al omicron geworden en zo gaat het altijd maar verder”, zegt de viroloog.

“Geen andere besmettingen”

De eerste Belgische inwoner die besmet raakte met de variant was al 11 dagen terug uit Egypte toen de besmetting pas werd vastgesteld. Dat is volgens Van Gucht vrij lang. “De persoon had ook kinderen, dus het zou kunnen dat het via de kinderen bij die persoon is terechtgekomen.” Van Gucht gelooft echter niet dat er momenteel nog andere Belgen besmet zijn met de variant.

“Het is een variant die we heel gemakkelijk kunnen oppikken in de laboratoria en dat is een voordeel”, voegt de viroloog nog toe.