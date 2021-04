Hoe zit het met de Indiase variant in ons land? Hoeveel gevallen zijn er intussen? En moeten we ons zorgen maken? Alle antwoorden op een rij

Het nieuws kwam vorige week donderdag: twintig buitenlandse studenten die in Leuven en Aalst een opleiding verpleegkunde zouden volgen, bleken bij aankomst in België besmet te zijn met de Indiase variant van het coronavirus . Daarnaast bleken nog vier andere gevallen opgedoken te zijn in ons land en dat aantal werd de afgelopen dagen nog naar boven bijgesteld. Hoeveel zijn het er intussen in totaal? Bieden de bestaande vaccins wel voldoende bescherming, aangezien enkele van de studenten bleken ingeënt te zijn? En in welke mate moeten we ons zorgen maken over de nieuwe variant, die een waar slagveld aanricht in India ? Alle antwoorden op een rij.

Hoeveel gevallen van de Indiase variant zijn er intussen gevonden in ons land?

Naast de twintig buitenlandse verpleegkundestudenten, doken er vier gevallen op in Schoten, Deurne en Sint-Joost-ten-Node. Gisteren maakte viroloog Marc Van Ranst bekend dat er nog een nieuwe besmetting was ontdekt aan de KU Leuven. “Het ging om een Indische student die op vakantie was geweest naar zijn thuisland en terug was gekomen zonder een Passenger Locator Form in te vullen”, vertelt hij. “De student reisde met de trein van de luchthaven van Parijs naar ons land. Hij is wel in quarantaine gegaan. Maar hoe goed die was, is moeilijk in te schatten. Hij is getest en in het weekend positief gebleken voor de Indiase variant.”

Viroloog Steven Van Gucht krijgt pas in de loop van de week nieuwe cijfers van de laboratoria, maar volgens hem gaat het om “enkele tientallen gevallen”. “Voorlopig zijn dat er dus niet veel”, zegt hij. “Maar je ziet wel vaker dat op het moment dat er in het buitenland problemen gesignaleerd worden, de variant zich onder de radar al heeft kunnen verspreiden. We weten nu al van enkele tientallen gevallen, maar je kan de vraag stellen: wat met de gevallen waar we nog níét van weten?”

In hoeveel gevallen gaat het om een besmetting die gelinkt kan worden aan reizigers en in hoeveel gevallen kan het gaan om een besmetting op Belgische bodem?

Van Ranst: “Wat ik hoor, is dat er maar één geval is waarbij een rechtstreekse link met India niet zeker is. De omgeving van die persoon wordt in het oog gehouden.”

Een aantal van de studenten uit India was ingeënt, maar bleek toch besmet. AstraZeneca werd genoemd. Is daar al meer duidelijkheid over? Werken de vaccins tegen de nieuwe variant?

Van Ranst: “Een deel van de studenten was inderdaad gevaccineerd met de in India geproduceerde versie van AstraZeneca: Covishield. Een ander deel met Pfizer in Malta. Maar er zijn nog een aantal onduidelijkheden. Over de vaccinatieschema’s, bijvoorbeeld. In sommige gevallen werd een heel kort protocol gevolgd, waarvan we het effect niet kennen. Het vergt nog wel wat werk om dat allemaal uit te klaren.”

Over de werking van de vaccins tegen de Indiase variant is sowieso nog niet veel bekend. “Voorlopig toch geen proefondervindelijk onderzoek”, aldus Van Ranst. “Wat we wel zien, is dat enkele mensen die een tijd geleden gevaccineerd werden, toch de variant hebben gekregen en symptomatisch zijn geworden. Ze waren niet ernstig ziek, maar dat geeft toch aan dat de bescherming niet honderd procent is. Dat was te verwachten als je naar de mutaties kijkt. Dat er wel enige activiteit is tegen varianten, maar dat die zeker niet optimaal is.”

Volgens Van Gucht staat intussen wel zo goed als vast dat de Indiase variant een mutatie heeft die ervoor kan zorgen dat antistoffen of een deel van de antistoffen minder goed binden. “Die mutatie heeft ook de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant”, zegt hij. Of dat een groot probleem is? “Niet noodzakelijk, want we zien dat de klassieke vaccins ook nog altijd een goede bescherming bieden tegen ernstige vormen van de varianten, ook dat van AstraZeneca. Er is geen enkele indicatie dat dit niet zo zou zijn.”

De verspreiding van andere zorgwekkende varianten zoals de Braziliaanse en de Zuid-Afrikaanse bleef tot nu toe beperkt in ons land. Is er een risico dat de Indiase variant hier dominant wordt?

Van Ranst: “In India zie je dat de Indiase variant in geen tijd de overhand heeft kunnen nemen, nog sneller dan de Britse variant. Dat betekent dat de Indiase variant waarschijnlijk besmettelijker is dan de Britse. Dat is altijd vervelend, want dat betekent dat maatregelen die vroeger werkten, misschien niet meer afdoende zullen zijn. Over het ziekmakend vermogen van de Indiase variant weten we op dit moment nog niets. Behalve dat wat je ziet in India, niet echt geruststellend is. Maar het is moeilijk om te vergelijken met onze situatie.”

Van Gucht stelt zich iets voorzichtiger op. “Er is op dit moment geen wetenschappelijk bewijs dat de Indiase variant gevaarlijker of besmettelijker is, ook niet voor jonge mensen. Dat is allemaal speculatief. Ik ben wel voor het hanteren van het voorzichtigheidsprincipe. We weten ook niet zeker dat het níét zo is. We hebben er sowieso alle belang bij om dit soort varianten die we niet goed kennen buiten te houden en te vertragen. Buiten houden is moeilijk, want hij is al gesignaleerd op ons grondgebied. De gevallen die er dan toch zijn, moet je zo goed mogelijk indijken met quarantaine en isolatie. Dat blijkt enorm belangrijk.”

Het inreisverbod vanuit India dat onze regering vandaag heeft aangekondigd is dus een goede zaak?

Van Gucht: “Het inreisverbod is een goede beslissing, ik sta daar sowieso achter. Ik heb daar ook voor geijverd. We hebben de pandemie nog altijd niet overwonnen, zeker niet op wereldschaal.”

Van Ranst sluit zich daar volmondig bij aan: “Als een nieuwe variant zorgen baart, wil je die koste wat kost buiten houden. Een inreisverbod is dan essentieel. Ben je de laatste tien dagen in India geweest, dan kom je niet binnen. Behalve als je Belgisch staatsburger bent of gelijkgesteld. En dan ga je zonder pardon veertien dagen in echte quarantaine. Onze protocollen en wetgeving waren tot nu toe te laks. We zijn ook een ingewikkeld land om dingen buiten te houden. Dat is nog nooit gelukt tot hiertoe. We hebben te veel halve statuten, waarbij je bijvoorbeeld in halve quarantaine kan gaan, maar toch nog kan gaan werken. Dat is allemaal zeer goed voor de economie, maar dat zorgt ervoor dat je gegarandeerd verspreiding krijgt.”

Samengevat: hoeveel zorgen moeten we ons echt maken over de nieuwe variant? Sommige experts noemen het “een supermutatie”. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt alleen van een ‘variant of interest’.

“De WHO heeft gelijk", aldus Van Gucht. “We moeten niet te veel panikeren. Wat je in India ziet, die golf aan gevallen: dat heb je ook in andere landen gehad. Onder meer in de VS en Europa. Daar zagen we op zeker moment ook een enorme stijging van het aantal gevallen in heel korte tijd. Dat waren wel andere varianten. Verspreiding en pieken van virussen hebben vooral te maken met gedrag, het loslaten van maatregelen, te veel ruimte geven op te korte tijd, waardoor een virus exponentieel toeneemt. De context in India is ook heel anders dan hier. Er is een ziekenhuissysteem dat minder aankan en amper een sociaal vangnet. Veel mensen moeten er elke dag hun kostje verzamelen en dan kan je een lockdown maar even volhouden.”

En wat is ons perspectief naar de toekomst toe?

Van Gucht: “We zijn de situatie op het grondgebied van de Europese Unie geleidelijk aan onder controle aan het krijgen, dankzij de vaccinaties die overal gelijkmatig worden opgedreven en de zomer die in aantocht is. We zullen overal geleidelijk aan kunnen versoepelen. Europa moet een volledige groene zone worden. Reizen binnen Europa zal deze zomer weer mogelijk worden, mits bijvoorbeeld wel een vaccinatiecertificaat of andere voorzorgen. Maar we zullen heel streng moeten toezien op onze buitengrenzen om varianten buiten te houden. In veel delen van de wereld zullen er nieuwe broeihaarden zijn, zeker in het zuidelijk halfrond, waar de winter op komst is en de vaccinatiegraad vaak ondermaats blijft. Wat we nu in India zien, zullen we nog in een aantal andere landen zien opduiken. We moeten ons daarvan afschermen.”