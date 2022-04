Hoe zit het eigenlijk met coronageneesmiddelen nu er sprake is van wereldwijde corona-opstootjes? Welke worden gebruikt? En bij wie?

Niet alleen in ons land, maar wereldwijd waart het coronavirus nog rond. Hier en daar is er sprake van opstootjes waardoor de besmettingen alsook de ziekenhuisopnames stijgen. Maar hoe zit het daar eigenlijk met de coronageneesmiddelen? Worden ze al toegediend aan personen die (ernstig) ziek zijn? En welke geneesmiddelen worden dan gebruikt?

Eerst en vooral zal niet iedereen een coronageneesmiddel toegediend krijgen zodra hij/zij besmet is. Zelfs wie ziek is, zal doorgaans geen pilletje of ‘antilichamencocktail’ krijgen. De geneesmiddelen worden enkel ingezet bij risicopatiënten, personen met een onderliggende aandoening en een zwakker immuunsysteem, die een vergrote kans hebben op een ernstige ziekenhuisopname en/of overlijden.

Antivirale geneesmiddelen

De gezondheidsinstituten in ons land doen voornamelijk beroep op antivirale geneesmiddelen. Deze middelen verhinderen dat het coronavirus zich uitvoerig kan vermenigvuldigen eenmaal het ons lichaam is binnengedrongen. Er zijn inmiddels drie antivirale middelen die België heeft besteld en inzet.

Remdesivir, dat reeds in 2016 werd ontwikkeld als behandeling voor het ebola en marburg-virus, werd als een van de eerste middelen uitgetest. Het wordt voorlopig nog toegediend via een infuus, maar er wordt volop gewerkt aan een orale versie.

België bestelde in oktober een “strategische stock” met maar liefst 12.300 dosissen. Dat gebeurde nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de resultaten van een grootschalige studie bekendmaakte, en die waren eerder teleurstellend. Voor risicopatiënten die in het ziekenhuis zijn beland, kan het antivirale middel niet veel meer betekenen. Maar uit studies blijkt de kans op overlijden wel met 87 procent te verkleinen zolang risicopatiënten de virusremmer krijgen toegediend tijdens de eerste zeven dagen na de infectie.

Molnupiravir (of lagevrio) is de bekende coronapil van het Duitse chemie- en farmaciebedrijf Merck. Daarvan bestelde België reeds 10.000 pillen. Het geneesmiddel gaat eveneens de vermenigvuldiging van het coronavirus tegen en vermindert de kans op ziekenhuisopname en/of overlijden met ongeveer de helft. Dat is op voorwaarde dat de pil zeker binnen de vijf dagen na de eerste symptomen wordt ingenomen. Daarna moet het medicijn gedurende vijf dagen, tweemaal per dag worden ingenomen. Het grote voordeel? Net zoals bij een pijnstiller of antibiotica komen ze zeer snel in je bloedbaan terecht, zodat ze na een paar uur al werken.

Paxlovid van Pfizer is het derde antivirale middel dat in ons land gebruikt wordt. Volgens een studie van Pfizer zelf zouden risicopatiënten 89 procent minder kans hebben op een ziekenhuisopname en/of overlijden. Daarmee is de het antivirale middel van Pfizer het meest effectief. Ook van deze pil werden er 10.000 pillen besteld.

Antilichamencocktail

Behalve de antivirale middelen, zijn er ook nog monoklonale antilichamen. Terwijl vaccins het menselijk lichaam aanmoedigen om zelf antilichamen aan te maken tegen het virus, zijn monoklonale antilichamen — noem het gerust een ‘antilichamencocktail’ — kunstmatig gefabriceerd in een laboratorium. Dat gebeurt op zo’n manier dat ze de spike-eiwitten van het coronavirus herkennen en zich eraan binden. Op die manier verhinderen ze dat het virus in menselijke cellen kan binnendringen. De antilichamencocktail wordt intraveneus via een infuus of injectie toegediend. Zo’n infuus of injectie werkt eigenlijk op een vrij eenvoudige manier”, aldus Johan Neyts van het Rega Instituut (KU Leuven). “De antistoffen herkennen de coronavirussen en hechten zich aan de spike-eiwitten, zeg maar de uitsteeksels van het virus. Tot slot worden de virussen door de antistoffen geneutraliseerd. Voordeel is dat antistoffen die via een infuus worden toegediend, direct werken, terwijl men na een vaccinatie een paar weken moet wachten voor het lichaam voldoende antistoffen heeft aangemaakt.”

Volledig scherm De antilichamencocktail wordt intraveneus via een infuus of injectie toegediend. © AP

Ronapreve (casirivimab/imdevimab) is bedoeld voor de behandeling van Covid-19 bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar die geen extra zuurstof nodig hebben, maar wel riskeren ernstig ziek te worden. De behandeling kan ook preventief werken. Ronapreve leek aanzienlijk veelbelovend, maar het monoklonaal antilichaam blijkt minder goed te werken bij coronapatiënten die met de omikronvariant besmet zijn.

Tot slot is er nog de antilichamencocktail sotrovimab. Dit geneesmiddel werd goedgekeurd voor patiënten vanaf 12 jaar die geen zuurstof nodig hebben, maar wel een verhoogd risico lopen op ernstige symptomen. Sotrovimbab is ook voldoende efficiënt bij personen die besmet zijn met de omikronvariant.

Het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft lidstaten enkele weken geleden nog geadviseerd om het coronamedicijn van AstraZeneca - eveneens een monoklonaal antilichaam - goed te keuren. Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar kunnen dan het middel, bekend onder de naam Evusheld of AZD7442, toegediend krijgen met twee injecties die de werkzame stoffen bevatten. Uit een studie blijkt dat Evusheld de kans op Covid-19 met 77 procent kan verlagen. Deze data heeft het EMA beoordeeld voordat het middel is geautoriseerd.

