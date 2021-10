Hoe zijn we ondanks hoge vaccinatiegraad in vierde golf beland? Biostatisticus Geert Molenbergs legt uit

Risicopa­tiënt getuigt over besmetting na Johnson & Johnson-vac­cin: “Brute pech”

20 oktober Shana Samyn, een 29-jarige vrouw, kreeg het vaccin van J&J toegediend op 6 mei 2021. Exact vier maanden later testte ze positief op corona. Shana was zo ziek dat ze werd opgenomen in het ziekenhuis. De dokters vertelden haar dat het gewoon pech was, maar dat het vaccin haar wel geholpen heeft. Door het vaccin is veel erger vermeden, maar op dit moment voelt Shana zich nog altijd niet goed.