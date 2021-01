Hoe ziet de toekomst van Theo Francken eruit na de affaire-Kucam? “Ik ga niet zwijgen over migratie”

Hier en daar blijft sneeuw liggen, nieuwe sneeuw al in aantocht

24 januari Gisterenavond viel er op verschillende plaatsen in Vlaanderen sneeuw. Het was vanochtend dan ook opletten voor gladde en gevaarlijke wegen door de sneeuw en eventuele ijsplekken elders, zo waarschuwde het KMI. Mogelijk is dat ook van zondag op maandag het geval: vanavond en -nacht wordt opnieuw lichte sneeuw of smeltende sneeuw verwacht.