Hoe ziet de kerncentrale van de toekomst eruit, en waarom bouwen wij ze dan niet?

Kernenergie blijft met grote voorsprong de meest betrouwbare en klimaatvriendelijke energiebron. Volgens het klassement van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Verenigde Naties) bedraagt de CO2-uitstoot (in gram per kiloWattuur) van een kerncentrale 12 g/kWh, van zonnepanelen 27 g/kWh, van gascentrales 490 g/kWh en van steenkoolcentrales 820 g/kWh. Enkel windmolenparken doen het ongeveer even goed, nl. 11 g/kWh. Steeds luider klinkt het dat de klimaatsdoelstellingen enkel bereikt kunnen worden met een (forse) dosis kernenergie in de energiemix. En dus met de bouw van nieuwe kerncentrales. De beslissing van Macron gaat in die richting.