Hoe zal geweld tegen de politie voortaan aangepakt worden? En wat zal er precies veranderen?

“Opa, wanneer kan je ons weer zien?”: Maaseike­naar (48) blijvend blind na arbeidson­ge­val met zwavelzuur

11:41 “Opa, wanneer zal je weer kunnen zien?” Een vraag die snijdt door het hart van Maaseikenaar Toon Opdencamp (48), maar het antwoord is duidelijk: nooit meer. Na een arbeidsongeval in Duitsland in 2017 met zwavelzuur, ziet hij nog maar voor 5 procent en slechts door één oog. De man hoopt op een schadevergoeding van 1 miljoen euro via het Duitse gerecht en wil vooral erkenning. “Wij gaan sindsdien door een hel", vertelt Toon. Via sociale media zamelen collega’s geld voor hem in om de hoge gerechtskosten te betalen.